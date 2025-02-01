Венесуэла может разрешить США возвращать депортированных мигрантов
Bloomberg: Венесуэла разрешит возвращать депортируемых из США нелегалов
© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы США
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Венесуэльские власти, как ожидается, разрешат Соединенным Штатам возвращать депортируемых из США нелегалов непосредственно в Венесуэлу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Венесуэла, как ожидается, разрешит США возвращать депортированных мигрантов непосредственно в южноамериканскую страну", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом согласился разрешить некоторые рейсы.
Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.
Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Дональда Трампа.
При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.