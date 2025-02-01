https://ria.ru/20250201/ukreprayon-1996811110.html
Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона
Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона - РИА Новости, 01.02.2025
Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона
Группировка войск "Днепр" ВС РФ зафиксировала с помощью беспилотника строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона: кадры воздушной разведки... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:12:00+03:00
2025-02-01T17:12:00+03:00
2025-02-01T17:12:00+03:00
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КАЛАНЧАК, 1 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" ВС РФ зафиксировала с помощью беспилотника строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона: кадры воздушной разведки имеются в распоряжении РИА Новости. "Подразделение БПЛА SuperCam S350 группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки зафиксировало строительство сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Часть из них расположена в непосредственной близости от жилых домов", - сказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным "Леший". На кадрах видно, что строительство продолжается, заметны укреплённые позиции и ходы сообщения между ними. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ возводят сеть укрепрайонов вокруг Херсона. Кадры с БПЛА
ВСУ возводят сеть укрепрайонов вокруг Херсона, об этом свидетельствуют кадры с БПЛА, снятые разведчиками группировки войск "Днепр".
2025-02-01T17:12
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PT1M42S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона
БПЛА "Днепр" зафиксировал строительство сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона