https://ria.ru/20250201/ukreprayon-1996811110.html

Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона

Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона - РИА Новости, 01.02.2025

Беспилотник снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона

Группировка войск "Днепр" ВС РФ зафиксировала с помощью беспилотника строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона: кадры воздушной разведки... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:12:00+03:00

2025-02-01T17:12:00+03:00

2025-02-01T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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КАЛАНЧАК, 1 фев — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" ВС РФ зафиксировала с помощью беспилотника строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона: кадры воздушной разведки имеются в распоряжении РИА Новости. "Подразделение БПЛА SuperCam S350 группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки зафиксировало строительство сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Часть из них расположена в непосредственной близости от жилых домов", - сказал РИА Новости заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным "Леший". На кадрах видно, что строительство продолжается, заметны укреплённые позиции и ходы сообщения между ними. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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Наталья Макарова

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ВСУ возводят сеть укрепрайонов вокруг Херсона. Кадры с БПЛА ВСУ возводят сеть укрепрайонов вокруг Херсона, об этом свидетельствуют кадры с БПЛА, снятые разведчиками группировки войск "Днепр". 2025-02-01T17:12 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины