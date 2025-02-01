https://ria.ru/20250201/ukraina-1996835248.html

На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым

На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым - РИА Новости, 01.02.2025

На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым

Институциональный кризис, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:25:00+03:00

2025-02-01T21:25:00+03:00

2025-02-01T21:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

рустем умеров

тарас чмут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Институциональный кризис, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны Запада, пишет L'AntiDiplomatico."В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров", — говорится в публикации.Как отмечает издание, западные чиновники уже призвали Киев в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию в оборонном ведомстве.Общественная организация "Центр противодействия коррупции" в понедельник сообщила, что на Украине завели уголовное дело на Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996824604.html

https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, рустем умеров, тарас чмут