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На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым
На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым - РИА Новости, 01.02.2025
На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым
Институциональный кризис, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:25:00+03:00
2025-02-01T21:25:00+03:00
2025-02-01T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
тарас чмут
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Институциональный кризис, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи со стороны Запада, пишет L'AntiDiplomatico."В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров", — говорится в публикации.Как отмечает издание, западные чиновники уже призвали Киев в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию в оборонном ведомстве.Общественная организация "Центр противодействия коррупции" в понедельник сообщила, что на Украине завели уголовное дело на Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996824604.html
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в мире, украина, рустем умеров, тарас чмут
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Тарас Чмут
На Западе сделали срочное предупреждение Украине после скандала с Умеровым
L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым угрожает поставкам западной помощи Украине