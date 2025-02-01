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Внутренняя грызня может разорвать Украину на куски, считают в Раде - РИА Новости, 01.02.2025
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20:48 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996831229.html
Внутренняя грызня может разорвать Украину на куски, считают в Раде
Внутренняя грызня может разорвать Украину на куски, считают в Раде - РИА Новости, 01.02.2025
Внутренняя грызня может разорвать Украину на куски, считают в Раде
Двойные стандарты в украинском обществе и внутренние конфликты могут поспособствовать "разрыву" Украины на части, заявила депутат Верховной рады Марьяна... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:48:00+03:00
2025-02-01T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Двойные стандарты в украинском обществе и внутренние конфликты могут поспособствовать "разрыву" Украины на части, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Украина - страна двойных стандартов, и этим пропитано все.... Инфантилизм, недоразвитость и внутренняя грызня создают среду "идеального шторма", который может разорвать страну на куски - между соседями и геополитическими игроками", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В качестве примера парламентарий отметила. что борцы за справедливость часто хотят большей справедливости именно для их семей, выступающие против коррупции хотят сохранить возможность "решать вопросы" за вознаграждения. Безуглая также назвала "сумасшедшими" украинских тех парламентариев, которые своей зоной комфорта считают подготовку к выборам. Выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук 28 января заявлял, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского. По мнению депутата, если в стране состоятся выборы, а к власти придет "партия войны", то Украину добьют очень быстро. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994695194.html
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Внутренняя грызня может разорвать Украину на куски, считают в Раде

Депутат Рады Безуглая: двойные стандарты создают "идеальный шторм" на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Двойные стандарты в украинском обществе и внутренние конфликты могут поспособствовать "разрыву" Украины на части, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«
"Украина - страна двойных стандартов, и этим пропитано все.... Инфантилизм, недоразвитость и внутренняя грызня создают среду "идеального шторма", который может разорвать страну на куски - между соседями и геополитическими игроками", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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В качестве примера парламентарий отметила. что борцы за справедливость часто хотят большей справедливости именно для их семей, выступающие против коррупции хотят сохранить возможность "решать вопросы" за вознаграждения. Безуглая также назвала "сумасшедшими" украинских тех парламентариев, которые своей зоной комфорта считают подготовку к выборам.
Выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук 28 января заявлял, что Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского. По мнению депутата, если в стране состоятся выборы, а к власти придет "партия войны", то Украину добьют очень быстро.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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