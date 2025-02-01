https://ria.ru/20250201/ukraina-1996825756.html
В базе розыска МВД Украины произошел масштабный сбой
В базе розыска МВД Украины произошел масштабный сбой - РИА Новости, 01.02.2025
В базе розыска МВД Украины произошел масштабный сбой
Масштабный сбой произошел в субботу в специальной базе розыска МВД Украины, из-за чего сервисные центры потеряли доступ к информации об уклоняющихся от... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:40:00+03:00
2025-02-01T19:40:00+03:00
2025-02-01T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Масштабный сбой произошел в субботу в специальной базе розыска МВД Украины, из-за чего сервисные центры потеряли доступ к информации об уклоняющихся от мобилизации военнообязанных, сообщает украинское издание Тelegraf. "В специальной базе розыска МВД Украины "Армор" произошел серьезный сбой, из-за чего правоохранители и сервисные центры потеряли доступ к важной информации... Полицейские не могут проверять лиц в базе и получать данные о разыскиваемых или уклонистов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Журналисты отметили, что кроме прочего пострадала горячая линия "102", что значительно замедлило реагирование на вызовы. Кроме того, в сервисных центрах МВД, как сообщает издание, также приостановлен доступ к информации о гражданах. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250201/rovno-1996819161.html
https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html
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в мире, украина
В базе розыска МВД Украины произошел масштабный сбой
Тelegraf: в базе розыска МВД Украины "Армор" произошел масштабный сбой
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Масштабный сбой произошел в субботу в специальной базе розыска МВД Украины, из-за чего сервисные центры потеряли доступ к информации об уклоняющихся от мобилизации военнообязанных, сообщает украинское издание Тelegraf
.
"В специальной базе розыска МВД Украины "Армор" произошел серьезный сбой, из-за чего правоохранители и сервисные центры потеряли доступ к важной информации... Полицейские не могут проверять лиц в базе и получать данные о разыскиваемых или уклонистов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Журналисты отметили, что кроме прочего пострадала горячая линия "102", что значительно замедлило реагирование на вызовы. Кроме того, в сервисных центрах МВД, как сообщает издание, также приостановлен доступ к информации о гражданах.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.