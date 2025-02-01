https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html

"В опасное время". СМИ раскрыли, что произошло на Украине

"В опасное время". СМИ раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 01.02.2025

"В опасное время". СМИ раскрыли, что произошло на Украине

В оборонной промышленности Украины произошел раскол в опасный для страны момент, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:44:00+03:00

2025-02-01T15:44:00+03:00

2025-02-01T15:44:00+03:00

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киев

дональд трамп

рустем умеров

тарас чмут

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В оборонной промышленности Украины произошел раскол в опасный для страны момент, пишет Washington Post."Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в опасное для страны время, когда будущее военной помощи США при президенте Дональде Трампе остается неясным", — говорится в материале.Журналисты указали, что связанный с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок скандал может подорвать западную поддержку Киева.Общественная организация "Центр противодействия коррупции" в понедельник сообщила, что на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.

https://ria.ru/20250201/zapad-1996780455.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996768147.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, рустем умеров, тарас чмут, центр подготовки космонавтов