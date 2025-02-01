https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798496.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.02.2025
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:42:00+03:00
2025-02-01T15:42:00+03:00
2025-02-01T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более двух часов. В 15.30 тревога расширилась на Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога