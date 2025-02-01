Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто
Сийярто: Украина отступает, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро
© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"ЕС выбрал ужасную и трагическую стратегию... Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Debate.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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