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Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.02.2025
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13:42 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996782574.html
Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто
Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.02.2025
Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто
Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:42:00+03:00
2025-02-01T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ЕС выбрал ужасную и трагическую стратегию... Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Debate.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса". По его словам, огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате Киев всё равно не способен поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции - только начало последствий ошибочной западной стратегии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241223/vengriya-1990760963.html
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россия, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто

Сийярто: Украина отступает, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро

© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"ЕС выбрал ужасную и трагическую стратегию... Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Debate.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
23 декабря 2024, 04:12
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
По его словам, огромные деньги, потраченные Западом на Украину, сгорели, в результате Киев всё равно не способен поддерживать свою экономику, а политические кризисы в Германии и Франции - только начало последствий ошибочной западной стратегии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину
20 декабря 2024, 14:58
 
РоссияУкраинаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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