https://ria.ru/20250201/ukraina-1996768147.html

СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России

СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России

Украина снова пытается добиться использования замороженных российских активов, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:17:00+03:00

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2025-02-01T11:17:00+03:00

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украина

сша

сергей лавров

дональд трамп

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина снова пытается добиться использования замороженных российских активов, пишет Washington Post."Украинские политики возобновили усилия по получению доступа к сотням миллиардов долларов замороженных российских активов, надеясь убедить нового президента США Дональда Трампа преодолеть сопротивление Евросоюза этому решению", — говорится в материале.В Киеве рассчитывают, что альтернативный источник финансов для вооружения и восстановления Украины заинтересует американского лидера, желающего сократить поддержку другим странам, отметили журналисты.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250201/evrosoyuz-1996765684.html

https://ria.ru/20250201/poterya-1996762484.html

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украина

сша

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россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, g7, euroclear, в мире