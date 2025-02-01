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СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России - РИА Новости, 01.02.2025
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11:17 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996768147.html
СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России
СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России - РИА Новости, 01.02.2025
СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России
Украина снова пытается добиться использования замороженных российских активов, пишет Washington Post. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:17:00+03:00
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россия
украина
сша
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина снова пытается добиться использования замороженных российских активов, пишет Washington Post."Украинские политики возобновили усилия по получению доступа к сотням миллиардов долларов замороженных российских активов, надеясь убедить нового президента США Дональда Трампа преодолеть сопротивление Евросоюза этому решению", — говорится в материале.В Киеве рассчитывают, что альтернативный источник финансов для вооружения и восстановления Украины заинтересует американского лидера, желающего сократить поддержку другим странам, отметили журналисты.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250201/evrosoyuz-1996765684.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
СМИ рассказали, что Украина вновь предприняла против России

WP: Украина вновь пытается получить доступ к активам России

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украина снова пытается добиться использования замороженных российских активов, пишет Washington Post.
«
"Украинские политики возобновили усилия по получению доступа к сотням миллиардов долларов замороженных российских активов, надеясь убедить нового президента США Дональда Трампа преодолеть сопротивление Евросоюза этому решению", — говорится в материале.
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В Киеве рассчитывают, что альтернативный источник финансов для вооружения и восстановления Украины заинтересует американского лидера, желающего сократить поддержку другим странам, отметили журналисты.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у Кремля тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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