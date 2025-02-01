https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html

Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев

Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев - РИА Новости, 01.02.2025

Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев

Украинские власти эвакуируют из Харьковской области в основном молодых людей и вывозят их в западную часть страны, а стариков оставляют выживать в подвалах под... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:15:00+03:00

2025-02-01T10:15:00+03:00

2025-02-01T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области в основном молодых людей и вывозят их в западную часть страны, а стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами и без воды, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По его словам, украинские власти ведут реестр, куда вносят населенные пункты Харьковской области, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения, из которых принудительно эвакуируют жителей – сначала в Харьков, а потом в западную часть Украины."В основном, она (эвакуация – ред.) касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют. Мы общались с жителями Волчанского района, как только в мае 2024 года началась освободительная операция группировки "Север", и во многих поселках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие", - сказал Ганчев.По его словам, пожилые люди долго сидели в подвалах под обстрелами ВСУ, пока их не спасли российские военные."Люди рассказывают о том, что они были абсолютно брошены, то есть первую помощь, продукты питания, даже элементарно у некоторых не было возможности воду себе добыть. Старики некоторые или просто инвалиды не могли себе физически это позволить, и они были в этих поселках брошены. И только тогда, когда русский солдат туда зашел, уже их там с подвалов доставали", - отметил Ганчев.

https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747369.html

https://ria.ru/20250128/ganchev-1995910377.html

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украина, харьковская область, харьков, виталий ганчев, вооруженные силы украины, в мире