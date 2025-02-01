Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев
Ганчев: на Украине стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрушенные дома в городе Изюм, Харьковская область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрушенные дома в городе Изюм, Харьковская область. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области в основном молодых людей и вывозят их в западную часть страны, а стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами и без воды, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, украинские власти ведут реестр, куда вносят населенные пункты Харьковской области, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения, из которых принудительно эвакуируют жителей – сначала в Харьков, а потом в западную часть Украины.
"В основном, она (эвакуация – ред.) касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют. Мы общались с жителями Волчанского района, как только в мае 2024 года началась освободительная операция группировки "Север", и во многих поселках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие", - сказал Ганчев.
По его словам, пожилые люди долго сидели в подвалах под обстрелами ВСУ, пока их не спасли российские военные.
"Люди рассказывают о том, что они были абсолютно брошены, то есть первую помощь, продукты питания, даже элементарно у некоторых не было возможности воду себе добыть. Старики некоторые или просто инвалиды не могли себе физически это позволить, и они были в этих поселках брошены. И только тогда, когда русский солдат туда зашел, уже их там с подвалов доставали", - отметил Ганчев.