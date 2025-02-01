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В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996759042.html
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:20:00+03:00
2025-02-01T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной энергетической компании "Укрэнерго". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области - ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html
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запорожская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях в пяти областях Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭнергетические объекты
Энергетические объекты - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Энергетические объекты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги.
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Вчера, 12:38
"В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области - ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
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