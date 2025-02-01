https://ria.ru/20250201/ukraina-1996759042.html

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:20:00+03:00

2025-02-01T09:20:00+03:00

2025-02-01T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной энергетической компании "Укрэнерго". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области - ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html

https://ria.ru/20250201/trevoga-1996753616.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго