https://ria.ru/20250201/ukraina-1996759042.html
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:20:00+03:00
2025-02-01T09:20:00+03:00
2025-02-01T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области, следует из сообщения национальной энергетической компании "Укрэнерго". В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги. "В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР - ред.), Днепропетровской, Запорожской (подконтрольная ВСУ часть Запорожской области - ред.), Кировоградской областях введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html
https://ria.ru/20250201/trevoga-1996753616.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_445ec10a1efa727b6eaa44208091cf62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
"Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях в пяти областях Украины