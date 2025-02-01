https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

Определено идеальное послевоенное устройство Украины

Определено идеальное послевоенное устройство Украины - РИА Новости, 01.02.2025

Определено идеальное послевоенное устройство Украины

По мере того как активизируется обсуждение темы мирного урегулирования конфликта на Украине, все чаще звучат разговоры о том, как эта страна должна выглядеть в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:02:00+03:00

аналитика

украина

россия

киев

руслан кошулинский

владимир зеленский

спиридон килинкаров

вооруженные силы украины

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По мере того как активизируется обсуждение темы мирного урегулирования конфликта на Украине, все чаще звучат разговоры о том, как эта страна должна выглядеть в будущем. Причем на Западе эту тему затрагивают поверхностно — лишь в связи с тем, как будут обеспечены гарантии безопасности этого образования. Публику ведь убедили, что Украина является демократическим государством. Вот априори и считается, что таковым оно и останется после завершения боевых действий. А потому споры ведутся лишь по поводу того, как обеспечить Украине западногерманскую или южнокорейскую модель защиты в случае заморозки конфликта.Что касается выборов и тем более моделей управления, то западные аналитики обсуждают лишь тот факт, как и когда можно будет обеспечить процесс замены нынешнего просроченного главы украинского режима Владимира Зеленского на кого-то более удобоваримого. Но, само собой, этот процесс нужно обставить какими-то формальными процедурами с тем, чтобы его можно было назвать "демократическими выборами". Ну а дальше все будет традиционно: прозападный курс пусть даже самого диктаторского режима Киева назовут "демократическим", пророссийский курс любого президента, как бы демократично он ни был бы избран, обязательно будет считаться "диктаторским". В этом смысле всем все давно известно.Но в самом-то Киеве понимают, с какими проблемами там столкнутся сразу же после гипотетического прекращения конфликта и объявления пусть даже самых формальных выборов. Ведь для этого каким-то образом надо прекращать состояние военного положения в стране — неважно, путем ли его официальной отмены, или же просто автоматического непродления срока его действия (символизм в том, что этот срок истекает аккурат в День Победы — 9 мая). И по идее, тут же должно быть автоматически прекращено действие целого ряда законодательных и подзаконных актов военного времени и должен запускаться политический процесс в стране.На Западе многие ожидают, что после прекращения боевых действий миллионы украинцев, осевших за последние годы в Европе, тут же стройными рядами потянутся домой — примерно как палестинцы двинулись колоннами в разрушенный до основания сектор Газа. Но реалисты понимают, что, скорее всего, мы столкнемся с прямо противоположным процессом: сотни тысяч, если не миллионы, украинских мужчин тут же ринутся к своим родным, которые худо-бедно обосновались на Западе и ждут своих мужей, сыновей, отцов.Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров уверен, что подавляющее большинство жителей воспользуются малейшим окном возможностей для того, чтобы покинуть эту территорию. "Они выедут из этой страны, они не останутся в этой стране. Они три года просидели в концлагере! Их там никто не удержит!" — считает политик.Сложно сказать, осознают ли серьезность этой проблемы на Западе. Во всяком случае, нигде такая перспектива публично не обсуждается. Но по действиям целого ряда западных правительств видно, как уже сейчас предпринимаются довольно решительные действия для выдавливания домой хотя бы части осевших там украинцев и пресечения потоков новых. В том числе это касается отсечения возможности воссоединения семей, включая даже несовершеннолетних детей. Кстати, характерный факт: впервые среди стран происхождения нелегальных мигрантов в Великобритании в числе лидеров, помимо Эритреи и Сомали, в официальных отчетах появилась Украина. А ведь совсем недавно украинцев принимали там с распростертыми объятиями. Как видите, времена стремительно изменились.Именно поэтому на Украине все чаще открыто говорят, что ее гражданам нельзя возвращать свободу и после завершения войны. Тамошний пропагандист Виталий Портников, очень активно обслуживающий нынешние власти, преспокойно говорит, что украинцы будут лишены какого бы то ни было геополитического выбора. Он заявляет: "Ясно, что достаточное количество наших соотечественников могло бы променять идентичность на выживание, но поскольку у нас всегда есть часть пассионариев, которые просто не дают им возможности это сделать, мы живем в мире без выбора". В противном случае — при наличии такого выбора — украинцы просто станут русскими, не без оснований дает понять Портников.Другие деятели нынешнего киевского режима так же открыто объясняют своим согражданам, что Украина должна остаться "милитаризованной" (или, как они говорят, "милитарной") державой, где вся гражданская жизнь будет подчинена военному аппарату принуждения.Бывший министр сельского хозяйства Украины Игорь Швайка, ныне являющийся одним из руководителей "центра рекрутинга теробороны" (или, как в народе говорят, "людоловом", ответственным за насильственную мобилизацию), прямо объясняет украинцам, что затем их ждет "милитарно-общественный способ жизни": никто не сможет получить кредит без военной подготовки, защитить диссертацию без службы в ВСУ или даже занять должность главврача, каким бы ты специалистом ни был, если ты не послужил военврачом."Кто-либо, кто не служил в Вооруженных силах или в Силах обороны, не может занимать государственные должности. Точка!" — вторит ему еще один политик, в недавнем прошлом вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский. Он без стеснения говорит, что представительская форма демократии Украине уже не нужна, и добавляет: "Украина, хотим мы того или не хотим, уже стала милитарной, она останется милитарной". А потому, по мнению Кошулинского, между школами и тирами нужно выбирать последние.Среди украинских националистов есть даже те, кто находят плюсы в войне и массовой гибели украинцев. Так, экстремист Евгений Карась договорился до того, что на Украине после поголовной гибели мужчин разрешат многоженство, а в случае ядерной войны украинцы превратятся в особый род мутантов, которые смогут любого видеть насквозь. Сколько плюсов!Для чего все это нужно? Авторы этих идей тоже ничего не скрывают — для того, чтобы в будущем восстановить силы и наконец разгромить Россию. Кошулинский четко формулирует цель: "Задание наше: чтобы Московии как единой державы не было, чтобы на ее территории строились до 20 этнических государств".Здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий: в случае заключения любого соглашения эти мечты и задачи украинских националистов не исчезнут сами по себе. Это значит, что никуда не денется и источник угроз для безопасности России. А именно ликвидация угроз на наших границах является основной задачей при решении украинского конфликта, как пояснил недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров.И в этой связи очень любопытным кажется предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина: совместно с историками из Польши, Венгрии и Словакии профессионально, на научном уровне обсудить исторические права на те земли, которые ныне составляют Украину. В конце концов людям, населяющим эти территории, надо дать право геополитического выбора, отобранное у них "пассионариями", или, вернее сказать, нацистами.

https://ria.ru/20250130/rada-1996279358.html

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аналитика, украина, россия, киев, руслан кошулинский, владимир зеленский, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины, верховная рада украины