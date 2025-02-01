https://ria.ru/20250201/ugol-1996817167.html

В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии

В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025

В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии

Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:08:00+03:00

2025-02-01T18:08:00+03:00

2025-02-01T18:37:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица "Интер РАО" и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците."Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля", - отметил Красносельский.Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250201/glava-1996810193.html

https://ria.ru/20250201/krasnoselskiy-1996794733.html

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в мире, молдавия, европа, украина, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, транзит газа через украину, россия, приднестровская молдавская республика