Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 01.02.2025 (обновлено: 18:37 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ugol-1996817167.html
В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии
В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии
Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:08:00+03:00
2025-02-01T18:37:00+03:00
в мире
молдавия
европа
украина
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996801769_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_a62f4096753b82dc50bb5857bfcdb93a.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица "Интер РАО" и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците."Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля", - отметил Красносельский.Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250201/glava-1996810193.html
https://ria.ru/20250201/krasnoselskiy-1996794733.html
молдавия
европа
украина
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996801769_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_03631244df74df2bac132c7e67daabae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, украина, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, транзит газа через украину, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Европа, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, транзит газа через Украину, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии

В ПМР израсходовали запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабочий в одном из цехов Молдавской ГРЭС
Рабочий в одном из цехов Молдавской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Рабочий в одном из цехов Молдавской ГРЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, заявил в субботу в ходе брифинга для журналистов глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица "Интер РАО" и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", - сказал Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады
Вчера, 17:01
Лидер Приднестровья уточнил, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на специальном угле антраците.
"Его еще надо найти где-то. Где-то в Новой Зеландии, говорят, есть. Я не знаю. Я там не был. В Африке тоже, говорят, есть. Не знаю. Это уже работа специалистов, которые должны этим заниматься. Мы должны восполнить запасы угля", - отметил Красносельский.
Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Один из цехов Молдавской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии
Вчера, 15:19
 
В миреМолдавияЕвропаУкраинаВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазтранзит газа через УкраинуРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала