https://ria.ru/20250201/ubiystvo-1996780903.html
В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана
В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана - РИА Новости, 01.02.2025
В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана
Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:23:00+03:00
2025-02-01T13:23:00+03:00
2025-02-01T15:24:00+03:00
в мире
швеция
стокгольм (город)
ирак
организация исламского сотрудничества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики."Подозрения в совершении преступления ослабли, я больше не вижу причин держать людей под стражей", — приводятся слова старшего прокурора Расмуса Омана.Прокуратура уточнила, что подозрения с них пока не сняли, правоохранители продолжают выяснять, кто стоит за убийством.Момику застрелили в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек. Прокурор должен был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.По данным телеканала TV4, Момику убили во время прямого эфира в TikTok. Как рассказала следившая за трансляцией шведка, он вышел на балкон, после чего раздались выстрелы.Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи этого иммигранта для суда. Десятки иракцев собрались для протеста возле посольства Швеции в Багдаде.Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
https://ria.ru/20250129/shvetsija-1996176566.html
https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html
https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html
швеция
стокгольм (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Ирак, Организация исламского сотрудничества
В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана
В Швеции освободили пять подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики.
"Подозрения в совершении преступления ослабли, я больше не вижу причин держать людей под стражей", — приводятся слова старшего прокурора Расмуса Омана.
Прокуратура уточнила, что подозрения с них пока не сняли, правоохранители продолжают выяснять, кто стоит за убийством.
Момику застрелили в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек. Прокурор должен был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.
По данным телеканала TV4, Момику убили во время прямого эфира в TikTok. Как рассказала следившая за трансляцией шведка, он вышел на балкон, после чего раздались выстрелы.
Иракский иммигрант Момика провел в Швеции
несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак
потребовал от властей Швеции выдачи этого иммигранта для суда. Десятки иракцев собрались для протеста возле посольства Швеции в Багдаде.
Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.
Организация исламского сотрудничества
и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.