https://ria.ru/20250201/ubiystvo-1996780903.html

В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана

В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана - РИА Новости, 01.02.2025

В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана

Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:23:00+03:00

2025-02-01T13:23:00+03:00

2025-02-01T15:24:00+03:00

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швеция

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики."Подозрения в совершении преступления ослабли, я больше не вижу причин держать людей под стражей", — приводятся слова старшего прокурора Расмуса Омана.Прокуратура уточнила, что подозрения с них пока не сняли, правоохранители продолжают выяснять, кто стоит за убийством.Момику застрелили в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек. Прокурор должен был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.По данным телеканала TV4, Момику убили во время прямого эфира в TikTok. Как рассказала следившая за трансляцией шведка, он вышел на балкон, после чего раздались выстрелы.Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи этого иммигранта для суда. Десятки иракцев собрались для протеста возле посольства Швеции в Багдаде.Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.

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https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html

https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html

швеция

стокгольм (город)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, организация исламского сотрудничества