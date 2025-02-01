https://ria.ru/20250201/turpotok-1996763656.html

Турпоток россиян в Турцию за год вырос на 6,3 процента

Турпоток россиян в Турцию за год вырос на 6,3 процента - РИА Новости, 01.02.2025

Турпоток россиян в Турцию за год вырос на 6,3 процента

Российский турпоток в Турцию по итогам 2024 года увеличился на 6,3% и составил 6,7 миллиона визитов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:11:00+03:00

2025-02-01T10:11:00+03:00

2025-02-01T10:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российский турпоток в Турцию по итогам 2024 года увеличился на 6,3% и составил 6,7 миллиона визитов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции. "Количество визитов россиян в Турцию за 2024 год достигло цифры 6 710 198", - сообщили в ассоциации, уточнив, что это на 6,3% больше, чем годом ранее. Отмечается, что, несмотря на формальное приближение к доковидному рекорду 2019 года (отставание всего в 4,4%), для турбизнеса ситуация не выглядит все же столь оптимистично. "По сравнению с допандемийными временами структура поездок кардинально поменялась, и в ключевых для туроператоров пляжных провинциях Турции турпоток по-прежнему растет недостаточно активно", - пояснили в АТОР. Так, турпоток из России на курорты Антальи в 2024 году составил 3,9 миллиона поездок, что на 12,9% больше, чем в 2023 году. "Самым популярным месяцем для поездок в Анталью в 2024 году неожиданно стал сентябрь (в 2023 году таким был, "по классике", июль). И именно май, сентябрь и октябрь в Анталье продемонстрировали максимальный прирост турпотока по сравнению с 2023 годом. Можно констатировать, что "пляжные" туристы сознательно выбирали в Анталье более дешевые "крылья сезона", - говорится в сообщении. Турпоток из России на Эгейское побережье Турции достиг цифры в 410,7 тысячи поездок и показал прирост плюс 4,8% к 2023 году. "В 2024 году российский турпоток в Анталью, основной регион продажи пакетных туров в Турцию, все еще отстает от показателей 2019 года на 30%, а на Эгейское побережье Турции – на 20%. Поэтому о каком-то "приближении турпотока в Турцию к рекордам 2019 года" турбизнесу пока что говорить не приходится", - пояснили в ассоциации. При этом отмечается, что кратно вырос российский турпоток в Стамбул – с 700 с лишним тысяч в 2019 году до чуть менее чем 2 миллионов в 2023 и столько же – в 2024 году. "Такой бурный рост Стамбула объясним в основном его превращением в крупный транзитный хаб для российских туристов, которые летят в третьи страны с пересадкой (или обратно). И формальным приближением к доковидным показателям Турция обязана прежде всего этому, во многом транзитному, а не классическому туристическому, потоку", - заключили в АТОР.

https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961035599.html

https://ria.ru/20240823/turtsija-1968174001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, турция, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)