https://ria.ru/20250201/trevoga-1996753616.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:00:00+03:00
2025-02-01T08:00:00+03:00
2025-02-01T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в ночь на субботу около 02.00 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.По данным ресурса на 07.53 мск, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины, включая Киев и Киевскую область.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине власти объявили воздушную тревогу