https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html

Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters

Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters - РИА Новости, 01.02.2025

Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:29:00+03:00

2025-02-01T21:29:00+03:00

2025-02-01T22:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями."(Спецпосланник США по Украине Кит. — При. ред.) Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой", — говорится в материале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996739204.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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