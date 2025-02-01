Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для перемирия с Москвой
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.
"(Спецпосланник США по Украине Кит. — При. ред.) Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой", — говорится в материале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.