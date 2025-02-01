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Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 01.02.2025 (обновлено: 22:02 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:29:00+03:00
2025-02-01T22:02:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями."(Спецпосланник США по Украине Кит. — При. ред.) Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. &lt;…&gt; Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой", — говорится в материале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996739204.html
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters

Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для перемирия с Москвой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.
"(Спецпосланник США по Украине Кит. — При. ред.) Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой", — говорится в материале.
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Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине
Вчера, 00:57
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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