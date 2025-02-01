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Нетаньяху встретится с Трампом в США - РИА Новости, 01.02.2025
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20:56 01.02.2025 (обновлено: 20:59 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/tramp-1996832371.html
Нетаньяху встретится с Трампом в США
Нетаньяху встретится с Трампом в США - РИА Новости, 01.02.2025
Нетаньяху встретится с Трампом в США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье утром вылетит в США и станет первым иностранным лидером, который встретится с президентом Дональдом Трампом... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:56:00+03:00
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье утром вылетит в США и станет первым иностранным лидером, который встретится с президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху завтра утром отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр станет первым главой государства, с которым встретится президент США Трамп после своей инаугурации. На этой исторической встрече два лидера обсудят сектор Газа, заложников, все элементы иранской оси сопротивления и другие ключевые вопросы", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху встретится с Трампом в США

Нетаньяху обсудит ситуацию в Газе на встрече с Трампом в США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье утром вылетит в США и станет первым иностранным лидером, который встретится с президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху завтра утром отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр станет первым главой государства, с которым встретится президент США Трамп после своей инаугурации. На этой исторической встрече два лидера обсудят сектор Газа, заложников, все элементы иранской оси сопротивления и другие ключевые вопросы", - говорится в сообщении.
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В Израиле обеспокоились планами Трампа по Сирии
29 января, 11:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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