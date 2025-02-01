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Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025
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05:36 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:36:00+03:00
2025-02-01T05:36:00+03:00
в мире
филадельфия
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падение самолета в филадельфии
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. "Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за проделанную отличную работу. Дальше будет больше", - написал он в социальной сети Truth Social. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находилось шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html
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в мире, филадельфия, сша, пенсильвания, дональд трамп, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Падение самолета в Филадельфии
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии

Трамп выразил соболезнования в связи с крушением Learjet 55 в Филадельфии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент.
"Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за проделанную отличную работу. Дальше будет больше", - написал он в социальной сети Truth Social.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
04:54
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находилось шесть человек.
По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
04:52
 
В миреФиладельфияСШАПенсильванияДональд ТрампПадение самолета в Филадельфии
 
 
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