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Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле - РИА Новости, 01.02.2025
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04:00 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/tramp-1996746256.html
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле
Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. РИА Новости, 01.02.2025
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2025-02-01T04:00:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
ричард гренелл
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. "Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы", - говорится в публикации главы государства в социальной сети Truth Social. Он также выразил благодарность своему спецпосланнику Ричарду Гренеллу и другим подчиненным.
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
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в мире, венесуэла, сша, ричард гренелл, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Ричард Гренелл, Дональд Трамп
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле

Трамп заявил о возвращении шести американцев из заключения в Венесуэле

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле.
"Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы", - говорится в публикации главы государства в социальной сети Truth Social.
Он также выразил благодарность своему спецпосланнику Ричарду Гренеллу и другим подчиненным.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа
02:04
 
В миреВенесуэлаСШАРичард ГренеллДональд Трамп
 
 
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