https://ria.ru/20250201/tramp-1996746256.html
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле
Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:00:00+03:00
2025-02-01T04:00:00+03:00
2025-02-01T04:00:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
ричард гренелл
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. "Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы", - говорится в публикации главы государства в социальной сети Truth Social. Он также выразил благодарность своему спецпосланнику Ричарду Гренеллу и другим подчиненным.
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, ричард гренелл, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Ричард Гренелл, Дональд Трамп
Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле
Трамп заявил о возвращении шести американцев из заключения в Венесуэле