https://ria.ru/20250201/tramp-1996746256.html

Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле

Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле - РИА Новости, 01.02.2025

Трамп заявил о возвращении американцев из заключения в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:00:00+03:00

2025-02-01T04:00:00+03:00

2025-02-01T04:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил о возвращении в США шестерых граждан страны, находившихся в заключении в Венесуэле. "Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы", - говорится в публикации главы государства в социальной сети Truth Social. Он также выразил благодарность своему спецпосланнику Ричарду Гренеллу и другим подчиненным.

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

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в мире, венесуэла, сша, ричард гренелл, дональд трамп