https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине

Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине - РИА Новости, 01.02.2025

Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине

Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог. РИА Новости, 01.02.2025

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в мире

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог."Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так на самом деле и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сказал собеседник телеканала.Келлог отметил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html

https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html

россия

украина

сша

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