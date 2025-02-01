Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
Спецпосланник Келлог: Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.
"Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так на самом деле и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сказал собеседник телеканала.
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Келлог отметил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.
Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
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В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.
Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
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Позиция России по урегулированию на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
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