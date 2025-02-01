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Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
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02:45 01.02.2025 (обновлено: 09:16 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:45:00+03:00
2025-02-01T09:16:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
кит келлог
владимир путин
вооруженные силы украины
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог."Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так на самом деле и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сказал собеседник телеканала.Келлог отметил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html
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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, НАТО
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине

Спецпосланник Келлог: Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Дональд Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.
"Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так на самом деле и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сказал собеседник телеканала.
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Келлог отметил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.
Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
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Позиция России по урегулированию на Украине

В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
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В миреРоссияУкраинаСШАКит КеллогВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДональд ТрампНАТО
 
 
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