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Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов. "Они (США при Байдене - ред.) купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя импорт энергоресурсов из Венесуэлы. Американский президент также отметил, что Вашингтон остается "недоволен" Каракасом.
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в мире, цены на нефть, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, джо байден
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов
Трамп: США при Байдене потратили миллионы долларов на нефть из Венесуэлы