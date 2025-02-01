https://ria.ru/20250201/tramp-1996739664.html

Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов

Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов - РИА Новости, 01.02.2025

Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T01:08:00+03:00

2025-02-01T01:08:00+03:00

2025-02-01T01:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов. "Они (США при Байдене - ред.) купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя импорт энергоресурсов из Венесуэлы. Американский президент также отметил, что Вашингтон остается "недоволен" Каракасом.

https://ria.ru/20250131/maduro-1996731764.html

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в мире, цены на нефть, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, джо байден