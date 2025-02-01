Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/tramp-1996739664.html
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:08:00+03:00
2025-02-01T01:08:00+03:00
в мире
цены на нефть
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов. "Они (США при Байдене - ред.) купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя импорт энергоресурсов из Венесуэлы. Американский президент также отметил, что Вашингтон остается "недоволен" Каракасом.
https://ria.ru/20250131/maduro-1996731764.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, джо байден
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов

Трамп: США при Байдене потратили миллионы долларов на нефть из Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит США импортировать нефть из Венесуэлы, обвинив своего предшественника Джо Байдена в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.
"Они (США при Байдене - ред.) купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя импорт энергоресурсов из Венесуэлы.
Американский президент также отметил, что Вашингтон остается "недоволен" Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Мадуро встретился с посланником Трампа
Вчера, 23:00
 
В миреЦены на нефтьВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала