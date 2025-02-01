https://ria.ru/20250201/tramp-1996739204.html

Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 01.02.2025

Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал, что будет говорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:57:00+03:00

2025-02-01T00:57:00+03:00

2025-02-01T01:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что будет говорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине."Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное", - сообщил он журналистам в Белом доме о перспективе прямого разговора с российским лидером.Трамп добавил, что намерен положить конец конфликту на Украине. При этом глава Белого дома отказался отвечать на вопрос журналистов о том, был ли у него уже разговор с президентом РФ."Я просто не хочу этого говорить", - указал Трамп.Также он заявил, что уже ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738574.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский