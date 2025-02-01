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Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:55:00+03:00
2025-02-01T00:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. "Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да", — сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о диалоге Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине.Трамп также пообещал, что будет "говорить" с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине и, возможно, достигнет "чего-то существенного".При этом новый хозяин Белого дома вновь добавил, что намерен положить конец конфликту на Украине.Днем ранее Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но отметил, что ситуация на этом направлении развивается "очень хорошо".В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет.Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
Трамп: идет серьезное обсуждение завершение конфликта на Украине с Россией