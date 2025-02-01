https://ria.ru/20250201/tramp-1996738574.html

Китай, Канада и Мексика не могут предотвратить ввод пошлин, заявил Трамп

Китай, Канада и Мексика не могут предотвратить ввод пошлин, заявил Трамп - РИА Новости, 01.02.2025

Китай, Канада и Мексика не могут предотвратить ввод пошлин, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить предстоящее введение пошлин со стороны... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:43:00+03:00

2025-02-01T00:43:00+03:00

2025-02-01T00:43:00+03:00

китай

канада

мексика

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить предстоящее введение пошлин со стороны Вашингтона. "Нет, прямо сейчас нет", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, могут ли указанные три страны сделать что-либо для предотвращения введения тарифов со стороны США. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

китай

канада

мексика

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китай, канада, мексика, дональд трамп