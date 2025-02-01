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Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США - РИА Новости, 01.02.2025
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00:37 01.02.2025 (обновлено: 09:11 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США - РИА Новости, 01.02.2025
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. РИА Новости, 01.02.2025
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2025-02-01T09:11:00+03:00
сша
брюссель
дональд трамп
евросоюз
китай
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону."Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? &lt;...&gt; Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал он журналистам в Белом доме.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.Хозяин Белого дома угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, политик не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.Сам Трамп заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить такой шаг.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995575113.html
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сша, брюссель, дональд трамп, евросоюз, китай, нато
США, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз, Китай, НАТО
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США

Трамп: США введут пошлины на товары из ЕС из-за ужасного отношения к Вашингтону

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ
27 января, 22:02
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.
Хозяин Белого дома угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины
26 января, 17:40
Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, политик не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.
Сам Трамп заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить такой шаг.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
00:31
 
СШАБрюссельДональд ТрампЕвросоюзКитайНАТО
 
 
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