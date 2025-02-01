https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США

Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США - РИА Новости, 01.02.2025

Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:37:00+03:00

2025-02-01T00:37:00+03:00

2025-02-01T09:11:00+03:00

сша

брюссель

дональд трамп

евросоюз

китай

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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону."Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал он журналистам в Белом доме.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.Хозяин Белого дома угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, политик не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.Сам Трамп заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить такой шаг.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995575113.html

https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html

сша

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китай

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сша, брюссель, дональд трамп, евросоюз, китай, нато