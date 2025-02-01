Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
Трамп: США введут пошлины на товары из ЕС из-за ужасного отношения к Вашингтону
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? <...> Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", — сказал он журналистам в Белом доме.
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Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.
Хозяин Белого дома угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, политик не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.
Сам Трамп заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить такой шаг.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.