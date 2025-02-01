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В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг - РИА Новости, 01.02.2025
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21:01 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/tbilisi-1996833010.html
В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг
В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг - РИА Новости, 01.02.2025
В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:01:00+03:00
2025-02-01T21:01:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протеста граждан. Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, а также флаги Грузии и Европейского союза. Это 66-й день непрерывных акций протеста в столице Грузии. По данным грузинских телекомпаний, оппозиционно настроенные активисты планируют 2 февраля прибегнуть к новой форме протеста - перекрыть автомагистрали у въезда в Тбилиси. МВД Грузии распространило заявление с предупреждением о том, что автомагистраль - это стратегически важный объект, и его перекрытие является уголовно наказуемым преступлением. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

Очередная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перекрыт

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протеста граждан.
Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, а также флаги Грузии и Европейского союза. Это 66-й день непрерывных акций протеста в столице Грузии.
По данным грузинских телекомпаний, оппозиционно настроенные активисты планируют 2 февраля прибегнуть к новой форме протеста - перекрыть автомагистрали у въезда в Тбилиси. МВД Грузии распространило заявление с предупреждением о том, что автомагистраль - это стратегически важный объект, и его перекрытие является уголовно наказуемым преступлением.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
24 января, 13:38
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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