https://ria.ru/20250201/tbilisi-1996833010.html

В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг - РИА Новости, 01.02.2025

В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2025

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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протеста граждан. Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, а также флаги Грузии и Европейского союза. Это 66-й день непрерывных акций протеста в столице Грузии. По данным грузинских телекомпаний, оппозиционно настроенные активисты планируют 2 февраля прибегнуть к новой форме протеста - перекрыть автомагистрали у въезда в Тбилиси. МВД Грузии распространило заявление с предупреждением о том, что автомагистраль - это стратегически важный объект, и его перекрытие является уголовно наказуемым преступлением. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024