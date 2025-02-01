В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг
Очередная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перекрыт
Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протеста граждан.
Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, а также флаги Грузии и Европейского союза. Это 66-й день непрерывных акций протеста в столице Грузии.
По данным грузинских телекомпаний, оппозиционно настроенные активисты планируют 2 февраля прибегнуть к новой форме протеста - перекрыть автомагистрали у въезда в Тбилиси. МВД Грузии распространило заявление с предупреждением о том, что автомагистраль - это стратегически важный объект, и его перекрытие является уголовно наказуемым преступлением.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.