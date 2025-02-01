https://ria.ru/20250201/tatarstan-1996751722.html

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.02.2025

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T07:10:00+03:00

2025-02-01T07:10:00+03:00

2025-02-01T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/khranilische-1996751293.html

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)