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Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО
Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025
Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО
Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили на бывших позициях украинских националистов тайник с оружием и боеприпасами, в том числе американского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:50:00+03:00
2025-02-01T11:50:00+03:00
2025-02-01T13:35:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили на бывших позициях украинских националистов тайник с оружием и боеприпасами, в том числе американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащими Росгвардии обнаружен замаскированный тайник с иностранными оружием и боеприпасами", - сообщили в оборонном ведомстве. Росгвардия уточняет, что тайник был обнаружен в заброшенном строении, где ранее располагались вооруженные формирования украинских националистов. На месте было изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм, M430A1 HEDP производства США. Для дальнейшего разбирательства обнаруженные взрывоопасные предметы были переданы сотрудникам МВД.
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россия, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО
Росгвардия и ФСБ обнаружили тайник с американским оружием в зоне СВО