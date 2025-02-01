https://ria.ru/20250201/tajnik-1996770969.html

Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО

Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025

Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в зоне СВО

Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили на бывших позициях украинских националистов тайник с оружием и боеприпасами, в том числе американского... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:50:00+03:00

2025-02-01T11:50:00+03:00

2025-02-01T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и ФСБ России обнаружили на бывших позициях украинских националистов тайник с оружием и боеприпасами, в том числе американского производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащими Росгвардии обнаружен замаскированный тайник с иностранными оружием и боеприпасами", - сообщили в оборонном ведомстве. Росгвардия уточняет, что тайник был обнаружен в заброшенном строении, где ранее располагались вооруженные формирования украинских националистов. На месте было изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм, M430A1 HEDP производства США. Для дальнейшего разбирательства обнаруженные взрывоопасные предметы были переданы сотрудникам МВД.

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

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россия, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)