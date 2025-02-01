https://ria.ru/20250201/svo-1996774320.html

ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ

ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:28:00+03:00

2025-02-01T12:28:00+03:00

2025-02-01T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах. Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотников самолетного типа.

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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия