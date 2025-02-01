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ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/svo-1996774320.html
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:28:00+03:00
2025-02-01T12:28:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах. Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотников самолетного типа.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ

Минобороны: российская авиация нанесла поражение украинским аэродромам

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.
Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотников самолетного типа.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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