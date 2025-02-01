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Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 01.02.2025 (обновлено: 09:17 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/svo-1996756906.html
Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.02.2025
Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. "На часовярском направлении операторы БПЛА бригады "Север-V" обнаружили замаскированную миномётную позицию противника, которая в ночное время вела огонь по нашим позициям из жилой застройки. В результате огня артиллерии и корректировки удара с воздуха миномётная позиция и пункт временной дислокации противника были уничтожены", - рассказали в бригаде РИА Новости.
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Уничтожение минометной позиции ВСУ у Часова Яра в ДНР
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", уничтожила минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР. Видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости.
"На часовярском направлении операторы БПЛА бригады "Север-V" обнаружили замаскированную миномётную позицию противника, которая в ночное время вела огонь по нашим позициям из жилой застройки. В результате огня артиллерии и корректировки удара с воздуха миномётная позиция и пункт временной дислокации противника были уничтожены", - рассказали в бригаде РИА Новости.
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