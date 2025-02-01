https://ria.ru/20250201/svo-1996756906.html

Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.02.2025

Артиллеристы уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:04:00+03:00

2025-02-01T09:04:00+03:00

2025-02-01T09:17:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. "На часовярском направлении операторы БПЛА бригады "Север-V" обнаружили замаскированную миномётную позицию противника, которая в ночное время вела огонь по нашим позициям из жилой застройки. В результате огня артиллерии и корректировки удара с воздуха миномётная позиция и пункт временной дислокации противника были уничтожены", - рассказали в бригаде РИА Новости.

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427207.html

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Уничтожение минометной позиции ВСУ у Часова Яра в ДНР Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", уничтожила минометную позицию ВСУ у Часова Яра в ДНР. Видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. 2025-02-01T09:04 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф