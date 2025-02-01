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При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека - РИА Новости, 01.02.2025
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17:53 01.02.2025 (обновлено: 17:56 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/sudan-1996815688.html
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека - РИА Новости, 01.02.2025
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека
Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:53:00+03:00
2025-02-01T17:56:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в заявлении минздрава страны."Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших. Министерство здравоохранения осуждает постоянные атаки формирований СБР на мирных граждан, подчеркивая, что это является нарушением международных норм и законов", - написано в заявлении.Минздрав выразил благодарность всем медицинским работникам в больницах Аль-Ну и Саваид, принявших раненых и тела погибших.
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в мире, судан
В мире, Судан
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека

Минздрав Судана: при обстреле рынка в Омдурмане 54 человека погибли, 158 ранены

© AP Photo / Marwan AliСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в заявлении минздрава страны.
«
"Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших. Министерство здравоохранения осуждает постоянные атаки формирований СБР на мирных граждан, подчеркивая, что это является нарушением международных норм и законов", - написано в заявлении.
Минздрав выразил благодарность всем медицинским работникам в больницах Аль-Ну и Саваид, принявших раненых и тела погибших.
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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