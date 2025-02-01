https://ria.ru/20250201/sudan-1996815688.html

При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека

При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека - РИА Новости, 01.02.2025

При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека

Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:53:00+03:00

2025-02-01T17:53:00+03:00

2025-02-01T17:56:00+03:00

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судан

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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в заявлении минздрава страны."Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших. Министерство здравоохранения осуждает постоянные атаки формирований СБР на мирных граждан, подчеркивая, что это является нарушением международных норм и законов", - написано в заявлении.Минздрав выразил благодарность всем медицинским работникам в больницах Аль-Ну и Саваид, принявших раненых и тела погибших.

https://ria.ru/20250125/sudan-1995468581.html

судан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан