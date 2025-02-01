https://ria.ru/20250201/sudan-1996815688.html
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека - РИА Новости, 01.02.2025
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека
Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:53:00+03:00
2025-02-01T17:53:00+03:00
2025-02-01T17:56:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Жертвами артиллерийского удара Сил быстрого реагирования (СБР) по рынку в городе Омдурман в Судане стали 54 человека, 158 получили ранения, сообщается в заявлении минздрава страны."Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших. Министерство здравоохранения осуждает постоянные атаки формирований СБР на мирных граждан, подчеркивая, что это является нарушением международных норм и законов", - написано в заявлении.Минздрав выразил благодарность всем медицинским работникам в больницах Аль-Ну и Саваид, принявших раненых и тела погибших.
https://ria.ru/20250125/sudan-1995468581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан
При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека
Минздрав Судана: при обстреле рынка в Омдурмане 54 человека погибли, 158 ранены