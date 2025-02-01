https://ria.ru/20250201/sud-1996756084.html

Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде

Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде - РИА Новости, 01.02.2025

Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде

Члены так называемой банды амазонок, осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано, говорится в материалах дела, имеющихся... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:55:00+03:00

2025-02-01T08:55:00+03:00

2025-02-01T15:42:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Члены так называемой банды амазонок, осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно апелляционному решению суда, Сергей Синельник приговорен к пожизненному лишению свободы, Инесса Тарвердиева — к 24 годам и шести месяцам, Виктория Тарвердиева — к 24 годам, Анастасия Синельник — к 23 годам колонии. Дело слушалось с участием присяжных заседателей."Из вердикта следует, что совместное участие Тарвердиевой И. В., Тарвердиевой В. А., Синельника С. А., Синельник А. В. в совершении преступлений в составе устойчивой организованной группы носило осознанный характер, о чем свидетельствуют характер и тяжесть совершенных преступлений, их количество, обстоятельства совершения противоправных деяний, тщательная подготовка к совершению преступлений", — говорится в материалах.Суд также установил, что преступления, которые совершала банда, "охватывались умыслом каждого из них, а их действия носили совместный и согласованный характер". Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила десять человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, в Ставропольском крае и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.

https://ria.ru/20250201/banda-1996745170.html

https://ria.ru/20241004/peterburg-1976459702.html

https://ria.ru/20250130/kriminal-1995943368.html

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