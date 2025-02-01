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Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде - РИА Новости, 01.02.2025
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08:55 01.02.2025 (обновлено: 15:42 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/sud-1996756084.html
Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде
Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде - РИА Новости, 01.02.2025
Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде
Члены так называемой банды амазонок, осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано, говорится в материалах дела, имеющихся... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:55:00+03:00
2025-02-01T15:42:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Члены так называемой банды амазонок, осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно апелляционному решению суда, Сергей Синельник приговорен к пожизненному лишению свободы, Инесса Тарвердиева — к 24 годам и шести месяцам, Виктория Тарвердиева — к 24 годам, Анастасия Синельник — к 23 годам колонии. Дело слушалось с участием присяжных заседателей."Из вердикта следует, что совместное участие Тарвердиевой И. В., Тарвердиевой В. А., Синельника С. А., Синельник А. В. в совершении преступлений в составе устойчивой организованной группы носило осознанный характер, о чем свидетельствуют характер и тяжесть совершенных преступлений, их количество, обстоятельства совершения противоправных деяний, тщательная подготовка к совершению преступлений", — говорится в материалах.Суд также установил, что преступления, которые совершала банда, "охватывались умыслом каждого из них, а их действия носили совместный и согласованный характер". Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила десять человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, в Ставропольском крае и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
https://ria.ru/20250201/banda-1996745170.html
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происшествия, ростовская область, россия, нижегородская область
Происшествия, Ростовская область, Россия, Нижегородская область
Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде

Суд: члены так называемой банды амазонок действовали осознанно и согласованно

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкИнесса Тарвердиева и Анастасия Синельник, обвиняемые в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в суде
Инесса Тарвердиева и Анастасия Синельник, обвиняемые в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в суде - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Федор Ларин
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Инесса Тарвердиева и Анастасия Синельник, обвиняемые в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в суде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Члены так называемой банды амазонок, осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно апелляционному решению суда, Сергей Синельник приговорен к пожизненному лишению свободы, Инесса Тарвердиева — к 24 годам и шести месяцам, Виктория Тарвердиева — к 24 годам, Анастасия Синельник — к 23 годам колонии. Дело слушалось с участием присяжных заседателей.
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"Из вердикта следует, что совместное участие Тарвердиевой И. В., Тарвердиевой В. А., Синельника С. А., Синельник А. В. в совершении преступлений в составе устойчивой организованной группы носило осознанный характер, о чем свидетельствуют характер и тяжесть совершенных преступлений, их количество, обстоятельства совершения противоправных деяний, тщательная подготовка к совершению преступлений", — говорится в материалах.
Суд также установил, что преступления, которые совершала банда, "охватывались умыслом каждого из них, а их действия носили совместный и согласованный характер".
Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах.
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Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.
С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила десять человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.
Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, в Ставропольском крае и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
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