https://ria.ru/20250201/sud-1996748659.html
Дело москвички, кричавшей о ненависти к русским, поступило в суд
Дело москвички, кричавшей о ненависти к русским, поступило в суд - РИА Новости, 01.02.2025
Дело москвички, кричавшей о ненависти к русским, поступило в суд
Уголовное дело москвички Яны Джоган, кричавшей о ненависти к русским, поступило в столичный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в Кузьминском РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:30:00+03:00
2025-02-01T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уголовное дело москвички Яны Джоган, кричавшей о ненависти к русским, поступило в столичный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. "Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я.Н. по статье 213 части 2",- сказали в суде. Согласно картотеке инстанции, дело уже передано судье, но дата рассмотрения не назначена. Ранее адвокат обвиняемой Елена Пономарева сообщила, что моральных и материальных претензий с потерпевшей стороны к ее подзащитной не заявлено. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину она признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20250131/sud-1996716125.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Дело москвички, кричавшей о ненависти к русским, поступило в суд
Дело москвички Джоган, кричавшей о ненависти к русским, поступило в суд
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уголовное дело москвички Яны Джоган, кричавшей о ненависти к русским, поступило в столичный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.
"Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я.Н. по статье 213 части 2",- сказали в суде.
Согласно картотеке инстанции, дело уже передано судье, но дата рассмотрения не назначена.
Ранее адвокат обвиняемой Елена Пономарева сообщила, что моральных и материальных претензий с потерпевшей стороны к ее подзащитной не заявлено.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы
, гражданка России. По данным полиции, вину она признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей.
Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.