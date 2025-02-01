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Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа - РИА Новости, 01.02.2025
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22:47 01.02.2025 (обновлено: 22:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html
Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа
Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа - РИА Новости, 01.02.2025
Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа
Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:47:00+03:00
2025-02-01T22:50:00+03:00
рональд рейган
дональд трамп
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. “Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk, столкнувшегося с самолетом”, - говорится в сообщении. По данным собеседника телеканала, речь идет о телах мужчины и женщины. Одним из них, как считается, был старшина Эндрю Лойд Ивс. Вторые останки, как считается, принадлежат солдату, имя которой армия США не назвала по просьбе семьи. В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета. Как следовало из опубликованного списка, в его состав входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Его тело ранее извлекли в ходе поисковых работ и установили личность по итогам положительной идентификации. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html
https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html
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рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Рональд Рейган, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа

CBS: тела военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет над Вашингтоном

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«
“Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk, столкнувшегося с самолетом”, - говорится в сообщении.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы
Вчера, 02:09
По данным собеседника телеканала, речь идет о телах мужчины и женщины. Одним из них, как считается, был старшина Эндрю Лойд Ивс. Вторые останки, как считается, принадлежат солдату, имя которой армия США не назвала по просьбе семьи.
В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета. Как следовало из опубликованного списка, в его состав входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Его тело ранее извлекли в ходе поисковых работ и установили личность по итогам положительной идентификации. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
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Рональд РейганДональд ТрампЕвгения ШишковаСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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