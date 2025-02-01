https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html

Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа

Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа - РИА Новости, 01.02.2025

Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа

Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:47:00+03:00

2025-02-01T22:47:00+03:00

2025-02-01T22:50:00+03:00

рональд рейган

дональд трамп

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. “Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk, столкнувшегося с самолетом”, - говорится в сообщении. По данным собеседника телеканала, речь идет о телах мужчины и женщины. Одним из них, как считается, был старшина Эндрю Лойд Ивс. Вторые останки, как считается, принадлежат солдату, имя которой армия США не назвала по просьбе семьи. В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета. Как следовало из опубликованного списка, в его состав входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Его тело ранее извлекли в ходе поисковых работ и установили личность по итогам положительной идентификации. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.

https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html

https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном