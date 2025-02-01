Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа
CBS: тела военных извлекли из вертолета, врезавшегося в самолет над Вашингтоном
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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“Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk, столкнувшегося с самолетом”, - говорится в сообщении.
По данным собеседника телеканала, речь идет о телах мужчины и женщины. Одним из них, как считается, был старшина Эндрю Лойд Ивс. Вторые останки, как считается, принадлежат солдату, имя которой армия США не назвала по просьбе семьи.
В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета. Как следовало из опубликованного списка, в его состав входили сержант Райан Остин О'Хара, 28 лет, из штата Джорджия. Его тело ранее извлекли в ходе поисковых работ и установили личность по итогам положительной идентификации. Кроме того, в машине находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из Мэриленда. По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.