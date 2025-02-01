В США пожарным, тушившим огонь в Калифорнии, предложили уволиться
WP: в США пожарным, тушившим лесной огонь в Лос-Анджелесе, предложили уволиться
© AP Photo / Jae C. HongТушение пожара в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Тушение пожара в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти США разослали пожарным, тушившим лесные пожары, ранее охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных сокращений, это подорвало боевой дух служащих и стало для них "пощечиной", сообщает газета Washington Post.
Издание пишет, что предложение уволиться по собственному желанию с выплатой определенной компенсации разосланное большинству федеральных служащих США, имеет целью побудить сотрудников уйти в отставку до конца сентября или подвергнуться риску увольнения в ходе масштабного сокращения численности федеральных служащих.
"Предложение вызвало замешательство и тревогу у госслужащих разного профиля, но особенно глубоко оно задело федеральных лесных пожарных. Многие их них только начали восстанавливаться после борьбы с некоторыми из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии", - пишет издание.
Представитель национальной федерации федеральных служащих заявил Washingon Post, что получение такого письма подорвало боевой дух рабочих команд. А один из пожарных, принимавших участие в тушении последних лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Джастин Браун, заявил, что это стало для него пощечиной.
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Отмечается, что теперь те пожарные служащие, от работы которых зависит безопасность местных жителей на фоне учащающихся катастрофических лесных пожаров, ставят под сомнение свою работу и свое будущее. По словам пожарных и лидеров профсоюзов, федеральные пожарные команды уже недополучают зарплату и страдают от кадрового истощения.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.