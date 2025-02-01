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В США пожарным, тушившим огонь в Калифорнии, предложили уволиться

В США пожарным, тушившим огонь в Калифорнии, предложили уволиться - РИА Новости, 01.02.2025

В США пожарным, тушившим огонь в Калифорнии, предложили уволиться

Власти США разослали пожарным, тушившим лесные пожары, ранее охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:44:00+03:00

2025-02-01T17:44:00+03:00

2025-02-01T17:44:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти США разослали пожарным, тушившим лесные пожары, ранее охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных сокращений, это подорвало боевой дух служащих и стало для них "пощечиной", сообщает газета Washington Post. Издание пишет, что предложение уволиться по собственному желанию с выплатой определенной компенсации разосланное большинству федеральных служащих США, имеет целью побудить сотрудников уйти в отставку до конца сентября или подвергнуться риску увольнения в ходе масштабного сокращения численности федеральных служащих. "Предложение вызвало замешательство и тревогу у госслужащих разного профиля, но особенно глубоко оно задело федеральных лесных пожарных. Многие их них только начали восстанавливаться после борьбы с некоторыми из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии", - пишет издание. Представитель национальной федерации федеральных служащих заявил Washingon Post, что получение такого письма подорвало боевой дух рабочих команд. А один из пожарных, принимавших участие в тушении последних лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Джастин Браун, заявил, что это стало для него пощечиной. Отмечается, что теперь те пожарные служащие, от работы которых зависит безопасность местных жителей на фоне учащающихся катастрофических лесных пожаров, ставят под сомнение свою работу и свое будущее. По словам пожарных и лидеров профсоюзов, федеральные пожарные команды уже недополучают зарплату и страдают от кадрового истощения. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

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https://ria.ru/20250114/delis-1993711020.html

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