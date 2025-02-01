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В США более 90% диспетчерских пунктов испытывают недостаток персонала - РИА Новости, 01.02.2025
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07:43 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ssha-1996752961.html
В США более 90% диспетчерских пунктов испытывают недостаток персонала
В США более 90% диспетчерских пунктов испытывают недостаток персонала - РИА Новости, 01.02.2025
В США более 90% диспетчерских пунктов испытывают недостаток персонала
Более 90% диспетчерских пунктов в аэропортах США испытывают недостаток диспетчеров, сообщает телеканал CBS со ссылкой на анализ данных Федеральной службы... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:43:00+03:00
2025-02-01T07:43:00+03:00
дональд трамп
рональд рейган
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 90% диспетчерских пунктов в аэропортах США испытывают недостаток диспетчеров, сообщает телеканал CBS со ссылкой на анализ данных Федеральной службы гражданской авиации США (FAA). В пятницу телеканал NBC сообщил, что всего один диспетчер следил за движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в ночь на четверг в Вашингтоне. "Менее 10% диспетчерских вышек национальных аэропортов располагают достаточным числом авиадиспетчеров, чтобы соответствовать набору стандартов, установленных рабочей группой, включавшей FAA и профсоюз диспетчеров", - сообщает телеканал, ссылаясь на данные по укомплектованности около 200 диспетчерских пунктов от 2023 года. Согласно CBS, если учитывать только полностью обученных диспетчеров, то лишь около 2% диспетчерских пунктов отвечают авиационным стандартам по укомплектованности 2024 года. Если же брать в расчет и тех, кто еще не закончил обучение, тогда этот показатель составит около 8%. По данным телеканала, Федеральная служба гражданской авиации США указывает в качестве одной из причин низких показателей последствия пандемии COVID-19. В качестве другой причины служба отмечает сокращение времени обучения на работе для начинающих диспетчеров. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996238875.html
https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246550.html
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дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Дональд Трамп, Рональд Рейган, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США более 90% диспетчерских пунктов испытывают недостаток персонала

CBS: более 90% диспетчерских пунктов в США испытывают недостаток персонала

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 90% диспетчерских пунктов в аэропортах США испытывают недостаток диспетчеров, сообщает телеканал CBS со ссылкой на анализ данных Федеральной службы гражданской авиации США (FAA).
В пятницу телеканал NBC сообщил, что всего один диспетчер следил за движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в ночь на четверг в Вашингтоне.
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"Менее 10% диспетчерских вышек национальных аэропортов располагают достаточным числом авиадиспетчеров, чтобы соответствовать набору стандартов, установленных рабочей группой, включавшей FAA и профсоюз диспетчеров", - сообщает телеканал, ссылаясь на данные по укомплектованности около 200 диспетчерских пунктов от 2023 года.
Согласно CBS, если учитывать только полностью обученных диспетчеров, то лишь около 2% диспетчерских пунктов отвечают авиационным стандартам по укомплектованности 2024 года. Если же брать в расчет и тех, кто еще не закончил обучение, тогда этот показатель составит около 8%.
По данным телеканала, Федеральная служба гражданской авиации США указывает в качестве одной из причин низких показателей последствия пандемии COVID-19. В качестве другой причины служба отмечает сокращение времени обучения на работе для начинающих диспетчеров.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
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На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
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