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Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским

Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским - РИА Новости, 01.02.2025

Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским

Компания Jet Rescue Air Ambulance, которая является владельцем разбившегося в американском городе Филадельфия самолета, подтвердила, что борт был медицинским,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:10:00+03:00

2025-02-01T06:10:00+03:00

2025-02-01T06:10:00+03:00

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падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Компания Jet Rescue Air Ambulance, которая является владельцем разбившегося в американском городе Филадельфия самолета, подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. "Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)", - говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети Linked In. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших. "Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей", - добавили в Jet Rescue Air Ambulance. Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996749124.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html

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в мире, филадельфия, сша, миссури, дональд трамп, падение самолета в филадельфии