Рейтинг@Mail.ru
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ssha-1996749552.html
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским - РИА Новости, 01.02.2025
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским
Компания Jet Rescue Air Ambulance, которая является владельцем разбившегося в американском городе Филадельфия самолета, подтвердила, что борт был медицинским,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:10:00+03:00
2025-02-01T06:10:00+03:00
в мире
филадельфия
сша
миссури
дональд трамп
падение самолета в филадельфии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744139_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_a04a7f3c2572ac35cd01482b738ebff2.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Компания Jet Rescue Air Ambulance, которая является владельцем разбившегося в американском городе Филадельфия самолета, подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. "Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)", - говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети Linked In. В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших. "Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей", - добавили в Jet Rescue Air Ambulance. Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996748975.html
https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996749124.html
https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html
филадельфия
сша
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744139_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6817f49541bb0ada8060e496ec301d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филадельфия, сша, миссури, дональд трамп, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, США, Миссури, Дональд Трамп, Падение самолета в Филадельфии
Владелец разбившегося в США самолета подтвердил, что он был медицинским

Владелец разбившегося в Филадельфии самолета подтвердил, что он был медицинским

© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Компания Jet Rescue Air Ambulance, которая является владельцем разбившегося в американском городе Филадельфия самолета, подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий.
"Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)", - говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети Linked In.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии
05:36
В компании уточнили, что не могут сообщить о выживших.
"Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей", - добавили в Jet Rescue Air Ambulance.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии, заявив о полном вовлечении "своих людей" в реагирование на инцидент.
Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск) вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек.
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии
05:40
По данным телеканала Fox News, самолет выполнял медицинский рейс. На его борту, как утверждается, находились два пилота, два врача, пациент и член его семьи, они незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
03:40
 
В миреФиладельфияСШАМиссуриДональд ТрампПадение самолета в Филадельфии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала