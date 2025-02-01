https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:54:00+03:00
2025-02-01T04:54:00+03:00
2025-02-01T04:54:00+03:00
падение самолета в филадельфии
филадельфия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744139_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_a04a7f3c2572ac35cd01482b738ebff2.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент нет, заявила мэр Шерелл Паркер. "На данный момент у нас нет сообщений или числа жертв… Мы хотим отметить, что несколько жилищ и транспортных средств были повреждены", - сообщила она на брифинге журналистам.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html
филадельфия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996744139_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6817f49541bb0ada8060e496ec301d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
падение самолета в филадельфии, филадельфия, в мире
Падение самолета в Филадельфии, Филадельфия, В мире
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
Несколько домов и машин повреждены в результате крушения самолета в Филадельфии