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В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025
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04:54 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:54:00+03:00
2025-02-01T04:54:00+03:00
падение самолета в филадельфии
филадельфия
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент нет, заявила мэр Шерелл Паркер. "На данный момент у нас нет сообщений или числа жертв… Мы хотим отметить, что несколько жилищ и транспортных средств были повреждены", - сообщила она на брифинге журналистам.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html
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падение самолета в филадельфии, филадельфия, в мире
Падение самолета в Филадельфии, Филадельфия, В мире
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе

Несколько домов и машин повреждены в результате крушения самолета в Филадельфии

© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент нет, заявила мэр Шерелл Паркер.
"На данный момент у нас нет сообщений или числа жертв… Мы хотим отметить, что несколько жилищ и транспортных средств были повреждены", - сообщила она на брифинге журналистам.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
03:40
 
Падение самолета в ФиладельфииФиладельфияВ мире
 
 
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