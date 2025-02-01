https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html

В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе

В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025

В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе

Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:54:00+03:00

2025-02-01T04:54:00+03:00

2025-02-01T04:54:00+03:00

падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Несколько домов и автомобилей повреждены в результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, сведений о жертвах среди жителей города на данный момент нет, заявила мэр Шерелл Паркер. "На данный момент у нас нет сообщений или числа жертв… Мы хотим отметить, что несколько жилищ и транспортных средств были повреждены", - сообщила она на брифинге журналистам.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html

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падение самолета в филадельфии, филадельфия, в мире