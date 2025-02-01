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Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025
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04:52 01.02.2025 (обновлено: 05:07 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ssha-1996747713.html
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:52:00+03:00
2025-02-01T05:07:00+03:00
сша
падение самолета в филадельфии
в мире
филадельфия
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее.Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив."Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск - ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек", - говорится обновленной публикации управления.Ранее оно же опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту, заявив только о двух.По данным телеканала Fox News, самолет являлся медицинским бортом. На его борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и члена его семьи, которые незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html
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сша, падение самолета в филадельфии, в мире, филадельфия, пенсильвания
США, Падение самолета в Филадельфии, В мире, Филадельфия, Пенсильвания
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек

Власти США подтвердили, что в упавшем самолете в Филадельфии было шесть человек

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее.
Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии, о которой говорят очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Филадельфии несколько домов и автомобилей повреждены в авиакатастрофе
04:54
"Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск - ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек", - говорится обновленной публикации управления.
Ранее оно же опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту, заявив только о двух.
По данным телеканала Fox News, самолет являлся медицинским бортом. На его борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и члена его семьи, которые незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
03:40
 
СШАПадение самолета в ФиладельфииВ миреФиладельфияПенсильвания
 
 
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