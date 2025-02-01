https://ria.ru/20250201/ssha-1996747713.html
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:52:00+03:00
2025-02-01T04:52:00+03:00
2025-02-01T05:07:00+03:00
сша
падение самолета в филадельфии
в мире
филадельфия
пенсильвания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996745700_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_324c9cc84929d97654206f9f15f0bee7.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее.Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив."Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск - ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек", - говорится обновленной публикации управления.Ранее оно же опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту, заявив только о двух.По данным телеканала Fox News, самолет являлся медицинским бортом. На его борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и члена его семьи, которые незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996747809.html
https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html
сша
филадельфия
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996745700_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_56e5eb4c06732e1acbe9226a507170e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, падение самолета в филадельфии, в мире, филадельфия, пенсильвания
США, Падение самолета в Филадельфии, В мире, Филадельфия, Пенсильвания
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек
Власти США подтвердили, что в упавшем самолете в Филадельфии было шесть человек
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее.
Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия
в штате Пенсильвания
, упав на жилой массив.
"Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск - ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек", - говорится обновленной публикации управления.
Ранее оно же опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту, заявив только о двух.
По данным телеканала Fox News, самолет являлся медицинским бортом. На его борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и члена его семьи, которые незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.
Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.