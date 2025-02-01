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Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек

Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025

Власти США подтвердили, что в упавшем самолете было шесть человек

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:52:00+03:00

2025-02-01T04:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек, а не два, как заявило ранее.Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив."Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск - ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек", - говорится обновленной публикации управления.Ранее оно же опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту, заявив только о двух.По данным телеканала Fox News, самолет являлся медицинским бортом. На его борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и члена его семьи, которые незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.Как сообщила мэр города Шерелл Паркер, в результате происшествия повреждены несколько домов и автомобилей, данных о жертвах среди жителей на данный момент нет.

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