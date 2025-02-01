https://ria.ru/20250201/ssha-1996746803.html

Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета

Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета - РИА Новости, 01.02.2025

Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета

Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, заявив только о двух. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:12:00+03:00

2025-02-01T04:12:00+03:00

2025-02-01T04:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, заявив только о двух. "Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было два человека", - говорится в опубликованном заявлении управления. Также уточняется, что самолет направлялся в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. "Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование", - указано в заявлении. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996745354.html

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