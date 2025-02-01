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Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета - РИА Новости, 01.02.2025
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04:12 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ssha-1996746803.html
Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета
Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета - РИА Новости, 01.02.2025
Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета
Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, заявив только о двух. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:12:00+03:00
2025-02-01T04:12:00+03:00
в мире
филадельфия
сша
миссури
падение самолета в филадельфии
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, заявив только о двух. "Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было два человека", - говорится в опубликованном заявлении управления. Также уточняется, что самолет направлялся в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. "Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование", - указано в заявлении. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.
https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html
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в мире, филадельфия, сша, миссури, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, США, Миссури, Падение самолета в Филадельфии
Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту упавшего самолета

Власти США опровергли сообщения о шести людях на борту разбившегося самолета

© AP Photo / Matt RourkeСпасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, заявив только о двух.
"Самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени (02.30 субботы мск) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было два человека", - говорится в опубликованном заявлении управления.
Сотрудники службы спасения работают на месте происшествия после крушения небольшого самолета в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: при крушении самолета в Филадельфии возник ряд пожаров
03:33
Также уточняется, что самолет направлялся в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.
"Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование", - указано в заявлении.
Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.
Спасатели работают на месте происшествия после авиакатастрофы в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
03:40
 
В миреФиладельфияСШАМиссуриПадение самолета в Филадельфии
 
 
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