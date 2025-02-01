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Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии и предоставляет спасателям все необходимые... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:40:00+03:00
2025-02-01T03:40:00+03:00
2025-02-01T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии и предоставляет спасателям все необходимые ресурсы. "Я поговорил с мэром Филадельфии, и моя команда находится на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными. Мы предоставляем им все ресурсы для реагирования на крушение небольшого частного самолета на северо-востоке Филадельфии", - говорится в сообщении губернатора в социальной сети Х. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Также в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.
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в мире, пенсильвания, филадельфия, джош шапиро, падение самолета в филадельфии
В мире, Пенсильвания, Филадельфия, Джош Шапиро, Падение самолета в Филадельфии
Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе
Губернатор Пенсильвании Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе