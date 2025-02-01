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Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе

Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе - РИА Новости, 01.02.2025

Губернатор Пенсильвании заявил, что проинформирован об авиакатастрофе

Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии и предоставляет спасателям все необходимые... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:40:00+03:00

2025-02-01T03:40:00+03:00

2025-02-01T03:49:00+03:00

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пенсильвания

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джош шапиро

падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил, что проинформирован об авиакатастрофе в Филадельфии и предоставляет спасателям все необходимые ресурсы. "Я поговорил с мэром Филадельфии, и моя команда находится на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными. Мы предоставляем им все ресурсы для реагирования на крушение небольшого частного самолета на северо-востоке Филадельфии", - говорится в сообщении губернатора в социальной сети Х. Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания, упав на жилой массив. По данным Fox News, на борту находились шесть человек, включая двух пилотов, двух врачей, пациента и членов его семьи, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Также в результате падения воздушного судна возникла серия пожаров, часть из которых пришлась на жилые дома.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996744995.html

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в мире, пенсильвания, филадельфия, джош шапиро, падение самолета в филадельфии