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В Филадельфии самолет упал на жилые дома

В Филадельфии самолет упал на жилые дома - РИА Новости, 01.02.2025

В Филадельфии самолет упал на жилые дома

Небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись, передает телеканал CBS. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:10:00+03:00

2025-02-01T03:10:00+03:00

2025-02-01T08:29:00+03:00

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падение самолета в филадельфии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись, передает телеканал CBS. "Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в публикации. Как сообщил Fox News, речь идет о медицинском самолете Lear 55, вылетевшем за полминуты до катастрофы из местного аэропорта. На его борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.Воздушное судно упало на жилые дома в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта, несколько домов загорелись. Также оказался поврежден газопровод, что усилило пожары. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.Причины авиакатастрофы пока не называются, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается. По данным Fox News, крушение могли спровоцировать баллоны с кислородом, которые были на борту самолета.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.

https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html

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Крушение небольшого самолета в Филадельфии В соцсетях публикуют кадры последствий крушения небольшого самолета в американском городе Филадельфия, вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор. 2025-02-01T03:10 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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