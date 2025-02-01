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В Филадельфии самолет упал на жилые дома - РИА Новости, 01.02.2025
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03:10 01.02.2025 (обновлено: 08:29 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ssha-1996743956.html
В Филадельфии самолет упал на жилые дома
В Филадельфии самолет упал на жилые дома - РИА Новости, 01.02.2025
В Филадельфии самолет упал на жилые дома
Небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись, передает телеканал CBS. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:10:00+03:00
2025-02-01T08:29:00+03:00
в мире
филадельфия
падение самолета в филадельфии
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись, передает телеканал CBS. "Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в публикации. Как сообщил Fox News, речь идет о медицинском самолете Lear 55, вылетевшем за полминуты до катастрофы из местного аэропорта. На его борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.Воздушное судно упало на жилые дома в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта, несколько домов загорелись. Также оказался поврежден газопровод, что усилило пожары. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.Причины авиакатастрофы пока не называются, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается. По данным Fox News, крушение могли спровоцировать баллоны с кислородом, которые были на борту самолета.Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html
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Крушение небольшого самолета в Филадельфии
В соцсетях публикуют кадры последствий крушения небольшого самолета в американском городе Филадельфия, вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор.
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в мире, филадельфия, падение самолета в филадельфии
В мире, Филадельфия, Падение самолета в Филадельфии
В Филадельфии самолет упал на жилые дома

CBS: на северо-востоке Филадельфии небольшой самолет упал на жилые дома

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома, которые загорелись, передает телеканал CBS.
«
"Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман", — говорится в публикации.
Как сообщил Fox News, речь идет о медицинском самолете Lear 55, вылетевшем за полминуты до катастрофы из местного аэропорта. На его борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.
Воздушное судно упало на жилые дома в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта, несколько домов загорелись. Также оказался поврежден газопровод, что усилило пожары. Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что повреждены несколько домов и автомобилей.
Причины авиакатастрофы пока не называются, о судьбе пассажиров самолета и о пострадавших на земле также ничего не сообщается. По данным Fox News, крушение могли спровоцировать баллоны с кислородом, которые были на борту самолета.
Это второе за несколько дней крупное авиационное ЧП в США. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Никто не выжил.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
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В миреФиладельфияПадение самолета в Филадельфии
 
 
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