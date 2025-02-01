https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996749408.html

Очевидец рассказал, как ВСУ вывозили награбленное из Часова Яра

Очевидец рассказал, как ВСУ вывозили награбленное из Часова Яра - РИА Новости, 01.02.2025

Очевидец рассказал, как ВСУ вывозили награбленное из Часова Яра

Украинские военные вывозили награбленное имущество местных жителей Часова Яра (ДНР) на турецких броневиках Kirpi, об этом РИА Новости рассказал один из жителей... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:04:00+03:00

2025-02-01T06:04:00+03:00

2025-02-01T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные вывозили награбленное имущество местных жителей Часова Яра (ДНР) на турецких броневиках Kirpi, об этом РИА Новости рассказал один из жителей города, пострадавший от действий ВСУ, Павел Морковин. "Приезжаю на работу и стоит броневичок Kirpi (турецкий бронеавтомобиль). И экипаж в нем 8 человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится <…> По большому счету ВСУ использовали свою бронетехнику, которую им НАТО предоставляло, для мародерства и собственного обогащения", - сказал Морковин. По его мнению, местные власти покрывали подобные случаи мародерства украинских военных. "Я разворачиваюсь на велосипеде и еду на блокпост полиции. Они составили протокол и рассказали, что это были местные алкоголики. Я так и написал (в заявлении) "местные алкоголики на броневике Kirpi с автоматами, похожие на военных", - поделился житель Часова Яра. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250201/novoselidovka-1996746639.html

https://ria.ru/20250201/snayper-1996739325.html

донбасс

донецкая народная республика

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донбасс, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, нато