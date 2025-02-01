https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html
Результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах
Результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах - РИА Новости, 01.02.2025
Результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах
Результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80%, что на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах, об... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:04:00+03:00
2025-02-01T05:04:00+03:00
2025-02-01T13:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80%, что на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах, об этом РИА Новости рассказал старший инструктор, пилот подразделения БПЛА российской группировки "Центр" Антон Соболев. "Возьмем самые первые, которые у нас пошли в оптоволокно (FPV-дроны - ред.) Результативность восемь из 10 дронов - все в цель. То есть результативность, считаю, почти 80%. У стандартных - чуть пониже, в районе 70-75%. Мы стараемся догнать наземную станцию управления и сделать ее лучше, чтобы увеличить процент попаданий, чтобы до 90-95%, даже до 100%", - сказал инструктор БПЛА. По его словам, основное преимущество оптоволокна в том, что БПЛА на стандартном управлении с помощью радиочастот часто теряет связь между пультом управления и дроном из-за множества факторов, в том числе таких, как работа средств РЭБ противника. "Противнику сложно сбить его и радиосигнал поймать, по поводу оптоволокна. И это - большое преимущество. Мы выиграем в этом. Преимущество то, что мы можем спокойненько лететь, наблюдать картинку, и у нас будет держаться управление. Минусы только один - то, что если у нас леска сама порвется", - добавил военнослужащий. Также собеседник пояснил, что FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батарей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Используются в основном катушки на пять и десять километров, имеют вес приблизительно 1,3 килограмма. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится снизу БПЛА и разматывается при движении. В данный момент оптоволокно используется только на FPV-дронах. Как отметил военнослужащий, FPV-дроны на оптоволокне широко используются ВС РФ на курском направлении. "Мы переходим, большинство, на оптоволокно и стараемся обучать так же всех, кто приходит к нам на обучение", - отметил он.
https://ria.ru/20250201/bespilotnik-1996746484.html
https://ria.ru/20250201/snayper-1996739325.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ
Результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах
Пилот Соболев: результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80%, что на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах, об этом РИА Новости рассказал старший инструктор, пилот подразделения БПЛА российской группировки "Центр" Антон Соболев.
"Возьмем самые первые, которые у нас пошли в оптоволокно (FPV-дроны - ред.) Результативность восемь из 10 дронов - все в цель. То есть результативность, считаю, почти 80%. У стандартных - чуть пониже, в районе 70-75%. Мы стараемся догнать наземную станцию управления и сделать ее лучше, чтобы увеличить процент попаданий, чтобы до 90-95%, даже до 100%", - сказал инструктор БПЛА.
По его словам, основное преимущество оптоволокна в том, что БПЛА на стандартном управлении с помощью радиочастот часто теряет связь между пультом управления и дроном из-за множества факторов, в том числе таких, как работа средств РЭБ противника.
"Противнику сложно сбить его и радиосигнал поймать, по поводу оптоволокна. И это - большое преимущество. Мы выиграем в этом. Преимущество то, что мы можем спокойненько лететь, наблюдать картинку, и у нас будет держаться управление. Минусы только один - то, что если у нас леска сама порвется", - добавил военнослужащий.
Также собеседник пояснил, что FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батарей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Используются в основном катушки на пять и десять километров, имеют вес приблизительно 1,3 килограмма. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится снизу БПЛА и разматывается при движении. В данный момент оптоволокно используется только на FPV-дронах.
Как отметил военнослужащий, FPV-дроны на оптоволокне широко используются ВС РФ
на курском направлении.
"Мы переходим, большинство, на оптоволокно и стараемся обучать так же всех, кто приходит к нам на обучение", - отметил он.