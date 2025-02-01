Рейтинг@Mail.ru
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 01.02.2025 (обновлено: 12:07 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747369.html
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:29:00+03:00
2025-02-01T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996689500_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_b04c03df3a2b2e621aae9adb4750d9e3.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 70 поселков (находятся под контролем России. — Прим. ред.). Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск", — сказал собеседник агентства.Недавно ВС России освободили поселок Двуречное, который до 2022 года был райцентром, отметил он."Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди. Из этих 70 населенных пунктов в 34 установлено административное управление военно-гражданской администрации. &lt;…&gt; Около двух тысяч человек там проживают", — заявил Ганчев.Сотрудники гражданской администрации пока не могут попасть в остальные населенные пункты из соображений безопасности, добавил собеседник агентства.&quot;Нужно понимать, что основная часть населения, которое там остается, — это люди пожилого возраста или же люди, которые действительно нуждаются в медицинской поддержке, в социальной поддержке. Наша задача — установить их и оказать сразу же помощь&quot;, — подчеркнул он.В октябре прошлого года Ганчев сообщал РИА Новости, что Россия контролирует около 50 населенных пунктов Харьковской области.
https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994638768.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996689500_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_e8b9939798246a3bc775bec460fba930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области

Ганчев: около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Около 70 поселков (находятся под контролем России. — Прим. ред.). Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск", — сказал собеседник агентства.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Ганчев заявил о превосходстве ВС России на Харьковском направлении
20 января, 20:14
Недавно ВС России освободили поселок Двуречное, который до 2022 года был райцентром, отметил он.
"Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди. Из этих 70 населенных пунктов в 34 установлено административное управление военно-гражданской администрации. <…> Около двух тысяч человек там проживают", — заявил Ганчев.
Задержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области
20 января, 15:58
Сотрудники гражданской администрации пока не могут попасть в остальные населенные пункты из соображений безопасности, добавил собеседник агентства.
«

"Нужно понимать, что основная часть населения, которое там остается, — это люди пожилого возраста или же люди, которые действительно нуждаются в медицинской поддержке, в социальной поддержке. Наша задача установить их и оказать сразу же помощь", — подчеркнул он.

В октябре прошлого года Ганчев сообщал РИА Новости, что Россия контролирует около 50 населенных пунктов Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала