https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747369.html
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:29:00+03:00
2025-02-01T04:29:00+03:00
2025-02-01T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996689500_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_b04c03df3a2b2e621aae9adb4750d9e3.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 70 поселков (находятся под контролем России. — Прим. ред.). Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск", — сказал собеседник агентства.Недавно ВС России освободили поселок Двуречное, который до 2022 года был райцентром, отметил он."Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди. Из этих 70 населенных пунктов в 34 установлено административное управление военно-гражданской администрации. <…> Около двух тысяч человек там проживают", — заявил Ганчев.Сотрудники гражданской администрации пока не могут попасть в остальные населенные пункты из соображений безопасности, добавил собеседник агентства."Нужно понимать, что основная часть населения, которое там остается, — это люди пожилого возраста или же люди, которые действительно нуждаются в медицинской поддержке, в социальной поддержке. Наша задача — установить их и оказать сразу же помощь", — подчеркнул он.В октябре прошлого года Ганчев сообщал РИА Новости, что Россия контролирует около 50 населенных пунктов Харьковской области.
https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994638768.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996689500_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_e8b9939798246a3bc775bec460fba930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Ганчев: около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ