https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747369.html

Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области

Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025

Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области

Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:29:00+03:00

2025-02-01T04:29:00+03:00

2025-02-01T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996689500_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_b04c03df3a2b2e621aae9adb4750d9e3.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 70 поселков (находятся под контролем России. — Прим. ред.). Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск", — сказал собеседник агентства.Недавно ВС России освободили поселок Двуречное, который до 2022 года был райцентром, отметил он."Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди. Из этих 70 населенных пунктов в 34 установлено административное управление военно-гражданской администрации. <…> Около двух тысяч человек там проживают", — заявил Ганчев.Сотрудники гражданской администрации пока не могут попасть в остальные населенные пункты из соображений безопасности, добавил собеседник агентства."Нужно понимать, что основная часть населения, которое там остается, — это люди пожилого возраста или же люди, которые действительно нуждаются в медицинской поддержке, в социальной поддержке. Наша задача — установить их и оказать сразу же помощь", — подчеркнул он.В октябре прошлого года Ганчев сообщал РИА Новости, что Россия контролирует около 50 населенных пунктов Харьковской области.

https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994638768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, виталий ганчев