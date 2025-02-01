https://ria.ru/20250201/sochi-1996840072.html

В Сочи усилили наблюдение за прибрежной зоной после ЧП с мазутом

В Сочи усилили наблюдение за прибрежной зоной после ЧП с мазутом - РИА Новости, 01.02.2025

В Сочи усилили наблюдение за прибрежной зоной после ЧП с мазутом

Наблюдение за экологической безопасностью усилено на прибрежных территориях в Сочи после ЧП с мазутом, разлив которого произошёл после крушения танкеров в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:28:00+03:00

2025-02-01T22:28:00+03:00

2025-02-01T22:28:00+03:00

происшествия

сочи

керченский пролив

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Наблюдение за экологической безопасностью усилено на прибрежных территориях в Сочи после ЧП с мазутом, разлив которого произошёл после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным чиновников, мазута на сегодняшний день у берегов Сочи не выявлено. "С целью обеспечения экологической безопасности на курорте усилено наблюдение за прибрежной зоной как на городских пляжах, так и на незакрепленных территориях", - говорится в сообщении сочинской администрации. Кроме ежедневного мониторинга у береговой линии каждую неделю берутся пробы морской воды. "Бассейны с морской водой в наших санаториях и отелях работают штатно", - добавили в мэрии курорта. В центре внимания также находятся птицы, зараженные нефтепродуктами, которые могут мигрировать на территорию Сочи. К мониторинговой работе за пернатыми подключены активисты, студенты, педагоги, волонтерские объединения и меценаты. "Как отмечается, появление загрязненных диких пернатых на территории курорта не носит массового характера. В случаях единичного обнаружения пострадавшим птицам оказывается необходимая ветеринарная помощь в специально оборудованных спасательных центрах. Часть прошедших реабилитацию и восстановление уже выпущена в естественную среду обитания", - заключили власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

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https://ria.ru/20250130/sirius-1996473144.html

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сочи

керченский пролив

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, керченский пролив, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе