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Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ, сообщили СМИ
Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2025
Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ, сообщили СМИ
Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за Украину, заявляет газета Sun со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:00:00+03:00
2025-02-01T01:00:00+03:00
2025-02-01T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
краматорск
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sun
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за Украину, заявляет газета Sun со ссылкой на украинских военных.По данным издания, 23-летний Александр Гармс-Риззи погиб, получив смертельное ранение от беспилотника. Газета отмечает, что недавно было запланировано интервью с военным в городе Краматорск, однако он внезапно отменил его. Как подтвердил газете командир его подразделения, Гармс-Риззи погиб в понедельник. "Александр, чей позывной был "Саша", был объявлен мертвым, ...было слишком опасно забирать его тело из прифронтового леса, где он погиб", — говорится в материале. Издание напоминает, что в 2023 году британский военный суд гражданского прихода в Англии Булфорд признал военного виновным в дезертирстве из своего подразделения британской армии в Эстонии для того, чтобы служить на Украине. Sun добавляет, что Александр был заключен на год по решению суда и был уволен из британской армии. Отсидев восемь месяцев, британский военный вернулся в ВСУ.
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украина, краматорск, англия, sun, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Краматорск, Англия, Sun, Вооруженные силы Украины
Сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ, сообщили СМИ
Sun: сбежавший из британской армии снайпер погиб, воюя за ВСУ