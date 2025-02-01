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В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества
В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 01.02.2025
В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества
Мошенники начали убеждать россиян покупать золото, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:19:00+03:00
2025-02-01T12:19:00+03:00
2025-02-01T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мошенники начали убеждать россиян покупать золото, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный счет", — говорится в публикации.В сообщении указали, что злоумышленники используют аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам.В МВД предупредили, что ни полиция, ни банки не будут требовать покупать золото для защиты денежных средств, а также призвали россиян быть бдительными в подобной ситуации.
https://ria.ru/20250129/shokolad-1996090806.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества
МВД: мошенники начали убеждать россиян приобретать золотые слитки