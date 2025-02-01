https://ria.ru/20250201/skhema-1996773303.html

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 01.02.2025

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества

Мошенники начали убеждать россиян покупать золото, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:19:00+03:00

2025-02-01T12:19:00+03:00

2025-02-01T14:18:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:523:2605:1989_1920x0_80_0_0_3e77f1ca18d5fe06512ec033dfdc8758.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мошенники начали убеждать россиян покупать золото, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный счет", — говорится в публикации.В сообщении указали, что злоумышленники используют аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам.В МВД предупредили, что ни полиция, ни банки не будут требовать покупать золото для защиты денежных средств, а также призвали россиян быть бдительными в подобной ситуации.

https://ria.ru/20250129/shokolad-1996090806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия