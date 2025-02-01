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СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
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16:49 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/sk-1996808856.html
СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области
СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:49:00+03:00
2025-02-01T16:49:00+03:00
происшествия
курская область
россия
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александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек, сообщает СК РФ. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб, его супруга не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), совершивших террористический акт в отношении мирного населения Кореневского района Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствием установлено, что 31 января 2025 года в Кореневском районе Курской области боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились три мирных жителя. В результате совершенного преступления один человек погиб…" - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
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происшествия, курская область, россия, украина, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области

СК завел дело о теракте против украинцев, атаковавших машину в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек, сообщает СК РФ.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб, его супруга не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи.
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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), совершивших террористический акт в отношении мирного населения Кореневского района Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствием установлено, что 31 января 2025 года в Кореневском районе Курской области боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились три мирных жителя. В результате совершенного преступления один человек погиб…" - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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ПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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