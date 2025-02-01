https://ria.ru/20250201/sk-1996808856.html

СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области

СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025

СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:49:00+03:00

2025-02-01T16:49:00+03:00

2025-02-01T16:49:00+03:00

происшествия

курская область

россия

украина

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек, сообщает СК РФ. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб, его супруга не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), совершивших террористический акт в отношении мирного населения Кореневского района Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствием установлено, что 31 января 2025 года в Кореневском районе Курской области боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились три мирных жителя. В результате совершенного преступления один человек погиб…" - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, украина, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)