СК завел дело о теракте после удара по машине в Курской области
СК завел дело о теракте против украинцев, атаковавших машину в Курской области
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено в отношении украинских боевиков, в пятницу атаковавших гражданский автомобиль в Курской области, в результате чего погиб человек, сообщает СК РФ.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в пятницу в Кореневском районе Курской области украинскими боевиками был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб, его супруга не пострадала, а третий пассажир машины получил множественные ранения, за его жизнь боролись врачи.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), совершивших террористический акт в отношении мирного населения Кореневского района Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствием установлено, что 31 января 2025 года в Кореневском районе Курской области боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились три мирных жителя. В результате совершенного преступления один человек погиб…" - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.